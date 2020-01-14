В соцсети «ВКонтакте» прокомментировали масштабный сбой





Первая информация о сбое в работе крупнейшей российской социальной сети появилась в официальном аккаунте «ВКонтакте» в сети микроблогов Twitter. Впоследствии эта публикация была удалена. В сообщении говорилось о том, что у пользователей могли возникнуть определенные проблемы при загрузке отдельных разделов на сайте компании. «Мы уже восстанавливаем работу ресурса», - утверждалось в удаленной публикации.Примечательно, что по данным ресурса Downdetector.ru, который отслеживает масштабные сбои в различных популярных сервисах, первые жалобы на проблемы с работоспособностью «ВКонтакте» начали появляться примерно в 17 часов по московскому времени. В частности пользователи жаловались на то, что у них обнулился список друзей, другие сетовали на невозможность загрузить новостную ленту.