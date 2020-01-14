В соцсети «ВКонтакте» прокомментировали масштабный сбой
Пользователи популярной российской социальной сети «ВКонтакте» могли столкнуться с проблемой при загрузке отдельных разделов в этот вторник, 14 января. Как сообщает администрация «ВК», на данный момент сотрудники компании активно работают над восстановлением функционала ресурса.
Первая информация о сбое в работе крупнейшей российской социальной сети появилась в официальном аккаунте «ВКонтакте» в сети микроблогов Twitter. Впоследствии эта публикация была удалена. В сообщении говорилось о том, что у пользователей могли возникнуть определенные проблемы при загрузке отдельных разделов на сайте компании. «Мы уже восстанавливаем работу ресурса», - утверждалось в удаленной публикации.
Примечательно, что по данным ресурса Downdetector.ru, который отслеживает масштабные сбои в различных популярных сервисах, первые жалобы на проблемы с работоспособностью «ВКонтакте» начали появляться примерно в 17 часов по московскому времени. В частности пользователи жаловались на то, что у них обнулился список друзей, другие сетовали на невозможность загрузить новостную ленту.
Первая информация о сбое в работе крупнейшей российской социальной сети появилась в официальном аккаунте «ВКонтакте» в сети микроблогов Twitter. Впоследствии эта публикация была удалена. В сообщении говорилось о том, что у пользователей могли возникнуть определенные проблемы при загрузке отдельных разделов на сайте компании. «Мы уже восстанавливаем работу ресурса», - утверждалось в удаленной публикации.
Примечательно, что по данным ресурса Downdetector.ru, который отслеживает масштабные сбои в различных популярных сервисах, первые жалобы на проблемы с работоспособностью «ВКонтакте» начали появляться примерно в 17 часов по московскому времени. В частности пользователи жаловались на то, что у них обнулился список друзей, другие сетовали на невозможность загрузить новостную ленту.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:18