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В соцсети «ВКонтакте» прокомментировали масштабный сбой

Пользователи популярной российской социальной сети «ВКонтакте» могли столкнуться с проблемой при загрузке отдельных разделов в этот вторник, 14 января. Как сообщает администрация «ВК», на данный момент сотрудники компании активно работают над восстановлением функционала ресурса.
В соцсети «ВКонтакте» прокомментировали масштабный сбой

Первая информация о сбое в работе крупнейшей российской социальной сети появилась в официальном аккаунте «ВКонтакте» в сети микроблогов Twitter. Впоследствии эта публикация была удалена. В сообщении говорилось о том, что у пользователей могли возникнуть определенные проблемы при загрузке отдельных разделов на сайте компании. «Мы уже восстанавливаем работу ресурса», - утверждалось в удаленной публикации.

Примечательно, что по данным ресурса Downdetector.ru, который отслеживает масштабные сбои в различных популярных сервисах, первые жалобы на проблемы с работоспособностью «ВКонтакте» начали появляться примерно в 17 часов по московскому времени. В частности пользователи жаловались на то, что у них обнулился список друзей, другие сетовали на невозможность загрузить новостную ленту.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:18

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