Названы симптомы онкологии, одинаковые для практически всех её видов
Существует много видов онкологических заболеваний, различающихся между собой по типу клеток, из которых они возникают. Для каждого, безусловно, своя симптоматика. И всё же, есть некоторые показатели, которые безошибочно укажут на образование в организме злокачественной опухоли любого типа, отмечают эксперты.
По словам медиков, практически у всех пациентов с онкологией наблюдается хроническая ничем не объяснимая усталость и упадок сил. Вторым явным признаком является так называемая кахексия – истощение, потеря веса и аппетита.
Названные симптомы – повод обратится к врачу, который ни в коем случае нельзя игнорировать.
По словам медиков, практически у всех пациентов с онкологией наблюдается хроническая ничем не объяснимая усталость и упадок сил. Вторым явным признаком является так называемая кахексия – истощение, потеря веса и аппетита.
Названные симптомы – повод обратится к врачу, который ни в коем случае нельзя игнорировать.
Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 20:07