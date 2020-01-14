Названы симптомы онкологии, одинаковые для практически всех её видов





По словам медиков, практически у всех пациентов с онкологией наблюдается хроническая ничем не объяснимая усталость и упадок сил. Вторым явным признаком является так называемая кахексия – истощение, потеря веса и аппетита.Названные симптомы – повод обратится к врачу, который ни в коем случае нельзя игнорировать.