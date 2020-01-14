Конкурент EMUI и MIUI: Realme показала удобство фирменной мобильной оболочки Realme UI





Как отмечают эксперты, оболочка Realme UI отличается довольно богатой цветовой палитрой, большим набором иконок, разнообразных обоев и встроенной анимации. А вот в числе преимуществ новой платформы называют возможность самостоятельного изменения очертаний и размеров иконок на рабочем столе, внедрения удобных свойств прозрачности или вообще создания собственной системы обозначений.Кроме всего прочего, разработчики компании Realme позаботились в том числе и о том, чтобы внедрить в новую фирменную программную оболочку такие полезные функции, как управление жестами («Умные жесты») и безопасность персональных данных («Защита личной информации»).