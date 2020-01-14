Конкурент EMUI и MIUI: Realme показала удобство фирменной мобильной оболочки Realme UI
Китайская компания Realme решилась на разработку фирменной программной оболочки для смартфонов. Разработчик выпустил собственную надстройку для ОС Android под названием Realme UI, которая должна составить конкуренцию Xiaomi MIUI и Huawei EMUI.
Как отмечают эксперты, оболочка Realme UI отличается довольно богатой цветовой палитрой, большим набором иконок, разнообразных обоев и встроенной анимации. А вот в числе преимуществ новой платформы называют возможность самостоятельного изменения очертаний и размеров иконок на рабочем столе, внедрения удобных свойств прозрачности или вообще создания собственной системы обозначений.
Кроме всего прочего, разработчики компании Realme позаботились в том числе и о том, чтобы внедрить в новую фирменную программную оболочку такие полезные функции, как управление жестами («Умные жесты») и безопасность персональных данных («Защита личной информации»).
Как отмечают эксперты, оболочка Realme UI отличается довольно богатой цветовой палитрой, большим набором иконок, разнообразных обоев и встроенной анимации. А вот в числе преимуществ новой платформы называют возможность самостоятельного изменения очертаний и размеров иконок на рабочем столе, внедрения удобных свойств прозрачности или вообще создания собственной системы обозначений.
Кроме всего прочего, разработчики компании Realme позаботились в том числе и о том, чтобы внедрить в новую фирменную программную оболочку такие полезные функции, как управление жестами («Умные жесты») и безопасность персональных данных («Защита личной информации»).
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:50