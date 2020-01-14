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Супермодель Белла Хадид примерила сексуальное прозрачное платье

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид предстала в сексуальном образе, примерив прозрачное обтягивающее мини-платье, а соответствующими фотоснимками она поделилась с поклонниками в Instagram. Подписчики похвалили 23-летнюю звезду подиума за подтянутую фигуру.
Супермодель Белла Хадид примерила сексуальное прозрачное платье

Белла Хадид в новом наряде запечатлела себя в зеркале в ванной комнате. Через прозрачное платье супермодели хорошо просматривается её бикини. Наряд, выбранный знаменитостью для фотосъёмки, состоит из тонких сверкающих нитей, которые похожи на паутину.

В комментариях от Instagram-подписчиков Белла Хадид получила множество лестных отзывов о своих внешних данных. Некоторые из фанатов отметили, что считают супермодель «самой красивой женщиной на свете».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:22

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