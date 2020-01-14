Супермодель Белла Хадид примерила сексуальное прозрачное платье
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид предстала в сексуальном образе, примерив прозрачное обтягивающее мини-платье, а соответствующими фотоснимками она поделилась с поклонниками в Instagram. Подписчики похвалили 23-летнюю звезду подиума за подтянутую фигуру.
Белла Хадид в новом наряде запечатлела себя в зеркале в ванной комнате. Через прозрачное платье супермодели хорошо просматривается её бикини. Наряд, выбранный знаменитостью для фотосъёмки, состоит из тонких сверкающих нитей, которые похожи на паутину.
В комментариях от Instagram-подписчиков Белла Хадид получила множество лестных отзывов о своих внешних данных. Некоторые из фанатов отметили, что считают супермодель «самой красивой женщиной на свете».
Белла Хадид в новом наряде запечатлела себя в зеркале в ванной комнате. Через прозрачное платье супермодели хорошо просматривается её бикини. Наряд, выбранный знаменитостью для фотосъёмки, состоит из тонких сверкающих нитей, которые похожи на паутину.
В комментариях от Instagram-подписчиков Белла Хадид получила множество лестных отзывов о своих внешних данных. Некоторые из фанатов отметили, что считают супермодель «самой красивой женщиной на свете».