«Я уже начинаю поиски нового помещения»: Анна Бузова закрыла салон красоты

Анна Бузова на своей странице в Instagram рассказала, что узнала очень многое о "подводных камнях" при работе с партнерами, добавив, что у нее другие взгляды на развитие своего дела, а потому салон красоты бизнесвумен была вынуждена закрыть. Тем не менее, она уже ищет новое помещение и верит, что все будет хорошо.В сложившейся ситуации важнее всего не опускать руки и не сдаваться, добавила Анна Бузова. Бизнеследи призналась, она всегда способна признать собственные ошибки и работать над ними, чтобы становиться лучше и не повторять горький опыт. Сестра Ольги Бузовой добавила, наверняка хейтеры будут смеяться над ее неудачей в бизнесе, а потому она ограничила возможность комментирования данного поста.