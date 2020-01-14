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«Я уже начинаю поиски нового помещения»: Анна Бузова закрыла салон красоты

Родная сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна призналась, что решила закрыть свой салон красоты. В Instagram родственница певицы отметила, то у нее разные взгляды на дальнейшее развитие бизнеса с ее партнером.
«Я уже начинаю поиски нового помещения»: Анна Бузова закрыла салон красоты

Анна Бузова на своей странице в Instagram рассказала, что узнала очень многое о "подводных камнях" при работе с партнерами, добавив, что у нее другие взгляды на развитие своего дела, а потому салон красоты бизнесвумен была вынуждена закрыть. Тем не менее, она уже ищет новое помещение и верит, что все будет хорошо.

В сложившейся ситуации важнее всего не опускать руки и не сдаваться, добавила Анна Бузова. Бизнеследи призналась, она всегда способна признать собственные ошибки и работать над ними, чтобы становиться лучше и не повторять горький опыт. Сестра Ольги Бузовой добавила, наверняка хейтеры будут смеяться над ее неудачей в бизнесе, а потому она ограничила возможность комментирования данного поста.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:46

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