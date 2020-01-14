Михаэля Шумахера отправили на лечение стволовыми клетками в Париж





Шумахер был травмирован после падения на камень во время отдыха на горно-лыжном курорте. Вследствие повреждения головы в 2013-м он длительное время оставался в коме, а затем проходил лечение в домашних условиях. По прошествии многих лет его отправили в Парижскую спецклинику им. Помпиду. Лечение проводит профессор Филипп Менаше, который достаточно широко известен своими опытами со стволовыми клетками.Впоследствии Шумахер оставил клинику, однако теперь вновь посетит её для очередного сеанса лечения. Медики создали специальный план восстановления, который потребует 1-3 года на реабилитацию спортсмена. Супруга гонщика Коринна сообщила, что её супруг пребывает в «лучших руках». Она отказалась как-либо детально комментировать ситуацию касательно состояния своего мужа и ожидающего его лечения. Согласно её словам, Михаэль Шумахер желает сохранить состояние собственного здоровья в тайне от широкой общественности.