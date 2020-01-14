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Потап отдыхает в Мексике в компании Насти Каменских и экс-супруги Ирины Горовой

Потап отдыхает в Мексике вместе со своей женой Настей Каменских. Однако в соседнем городе проживает его экс-супруга Ирина Горовая с детьми, с которыми певец также проводит время.
Потап отдыхает в Мексике в компании Насти Каменских и экс-супруги Ирины Горовой

Потап с Настей Каменских живут в шикарной вилле вблизи Тулума. Его экс-супруга с двумя детьми поселилась в соседнем городе Канкун. Ради встречи со своей бывшей семьей Потап покинул на некоторое время Каменских с ее подругами. Артист расстался с Горовой в 2014 году после появления в СМИ информации о его романе с Каменских. Однако официально пара оформила свои отношения лишь несколько лет спустя из-за переживания Потапа о потере хороших отношений с сыном Андреем. В данное время, несмотря на то, что сын принял решение отца, и даже присутствовал на свадьбе с Каменских, он предпочитает встречаться с отцом без присутствия мачехи. В связи с этим Потап вынужден свое свободное время делить между сыном и женой. Отдых обеих семейств на одном курорте, хотя и в разных городах, идеальный вариант для проведения времени с ними обоими.

В СМИ появились слухи о том, что Настя Каменских очень хочет ребенка и беспокоится, что не выходит забеременеть. Во время отдыха певица публикует много снимков, на которых демонстрирует свою прекрасную фигуру.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:55

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