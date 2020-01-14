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Анастасия Костенко надеется, что Дмитрий Тарасов вовремя вернется со сборов и будет присутствовать на родах

Модель Анастасия Костенко призналась, она надеется на поддержку мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, при вторых родах. Не так давно спортсмен отправился на сборы своей команды, но если все же он не успеет к сроку, будущая мамочка надеется на поддержку своей мамы.
Анастасия Костенко надеется, что Дмитрий Тарасов вовремя вернется со сборов и будет присутствовать на родах

Модель Анастасия Костенко только недавно призналась, что она и Дмитрий Тарасов ждут появления на свет еще одной дочери. При этом будущая мамочка отметила, что ей очень интересно наблюдать за Миланой, как девочка качает колыбель и представляет себя в роли старшей сестры. Как известно, роды должны пройти уже в начале февраля, а потому многие поклонники задают звезде вопрос, будет ли муж присутствовать на родах. Футболист Дмитрий Тарасов несколько дней назад отправился на сборы своей команды, за которую играет совсем недавно.

Анастасия Костенко не стала скрывать, что не рассчитывает сильно, но надеется, что возлюбленный будет в ответственный момент рядом с ней, ведь так спокойнее и легче. Если же будущий отец не успеет вернуться домой, рядом будет мать модели, отметила она в разделе Stories в Instagram. Также Анастасия Костенко рассказала, что имя Милана для первой малышки выбирал Дмитрий Тарасов, а она согласилась с этим вариантом. Как супруги планируют назвать младшую дочь, они пока рассказывать не хотят.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:38

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