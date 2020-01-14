В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»





Сообщение об этом появилось на сайте министерства обороны страны. Все поставленные задачи орудие выполнило с высокой точностью. Техника Зенитного ракетного комплекса вернется в район своей постоянной дислокации в Ленобласти сразу после окончания всего комплекса испытательных операций. На данный момент после начальных стрельб проводились испытания боевых расчетов, которые должны были обнаружить и условно уничтожить реально существующие воздушные цели, имитирующие отечественные истребители МиГ-29СМТ.В текущем году военно-космические силы России получат также еще четыре комплекта ЗРК «Триумф» С-400, и дивизионные комплекты «Панцирь-С», их поставят в количестве шести штук. «Витязь» был разработан «Алмаз-Антеем», российским концерном, выполнившим заказ для отечественной войсковой противовоздушной обороны страны. Он имеет максимальный радиус поражения целей в 60 километров, при этом максимальной планка высоты поражения равна 30 километрам. Подобный комплекс применяется не только против аэродинамических целей, но и в отношении баллистических. В одной пусковой установке насчитывается 12 зенитных ракет, готовых к использованию.