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Светлана Лобода отправилась на отдых в компании Бичоллы

Певица Светлана Лобода вызвала удивление поклонников тем, что отправилась на отдых в тёплые страны без Тилля Линдеманна. Компанию ей составил известный модельер Бичолла.

Артистка разместила на своей странице в Instagram фото с пляжа. Тем самым она подогрела интерес поклонников и параллельно вызвала множество вопросов относительно причин выбора такого спутника. В первых числах января Светлана Лобода отдыхает на морском побережье. Конкретное место певица не раскрывает, публикуя кадры без геометок. В комментариях под снимком поклонники артистки предположили, что в кадре может быть запечатлена Мексика.

Светлана Лобода поделилась общим фото с дизайнером Бичоллой, который на текущий момент является членом дирекции итальянской марки мод. Поклонники певицы поинтересовались, как на это смотрит Тилль Линдеманн, вокалист немецкой группы Rammstein. Согласно слухам, певицу с иностранным исполнителем связывают романтические отношения. При этом, они не подтверждают и не опровергают такого рода сообщения.

Стоит отметить, что это не первое фото Светланы Лободы в компании Бичоллы, опубликованное на странице Instagram певицы. На более раннем снимке певица отметила, что модельер является её другом. Сам Бичолла разместил фото с пляжа, добавив, что запечатлён в компании «хорошего друга», что косвенно указывает на отсутствие романтической связи знаменитостей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:35

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