«Ловят хайп»: Аскольд Запашный назвал ситуацию с описавшим зрителей в цирке бобром обычным случаем
Цирковое шоу в Ярославле ознаменовалось серьезным скандалом. Выступавший под куполом бобер, как рассказали очевидцы, якобы от испуга помочился прямо на зрителей в первых рядах. Впрочем, как считает худрук БМЦ и известный дрессировщик Аскольд Запашный, эта история тиражируется.
Примечателен и тот факт, что представители ярославского цирка принялись оправдываться и отрицать сам факт этого инцидента, несмотря на то, что в социальных сетях активно распространяется видеоролик инцидента. По словам руководителя шоу, указанный бобер регулярно выполняет трюки на большой высоте, поэтому о конфузе не может быть и речи. Артист подчеркнул, что постановка стала частью масштабного розыгрыша зрителей, причем, каждый раз особенно впечатлительными во время представлений оказываются как раз зрители, занимающие первые ряды. Впрочем, зоозащитники и активисты считают, что в этой ситуации не до шуток. Однако, как считает Аскольд Запашный, если бобер действительно помочился на зрителей, в этом нет ничего предосудительного. «Я думаю, не стоит так сильно драматизировать цирк и рассматривать произошедшее как систему. Это как если бы человека стошнило на американских горках, а мы бы призывали их сразу после этого запретить», - подчеркнул он в беседе с журналистами издания Nation News.
«Сейчас к несчастью в СМИ активно тиражируют это видео, ловят хайп, подобное на руку только безумцам. Люди просто пытаются разыграть политическую карту и зрители в это верят. Я не готов давать однозначную оценку произошедшему, но если это обычный случай, который кто-то пытается усугубить, то это очень плохо», - добавил знаменитый циркач.
Примечателен и тот факт, что представители ярославского цирка принялись оправдываться и отрицать сам факт этого инцидента, несмотря на то, что в социальных сетях активно распространяется видеоролик инцидента. По словам руководителя шоу, указанный бобер регулярно выполняет трюки на большой высоте, поэтому о конфузе не может быть и речи. Артист подчеркнул, что постановка стала частью масштабного розыгрыша зрителей, причем, каждый раз особенно впечатлительными во время представлений оказываются как раз зрители, занимающие первые ряды. Впрочем, зоозащитники и активисты считают, что в этой ситуации не до шуток. Однако, как считает Аскольд Запашный, если бобер действительно помочился на зрителей, в этом нет ничего предосудительного. «Я думаю, не стоит так сильно драматизировать цирк и рассматривать произошедшее как систему. Это как если бы человека стошнило на американских горках, а мы бы призывали их сразу после этого запретить», - подчеркнул он в беседе с журналистами издания Nation News.
«Сейчас к несчастью в СМИ активно тиражируют это видео, ловят хайп, подобное на руку только безумцам. Люди просто пытаются разыграть политическую карту и зрители в это верят. Я не готов давать однозначную оценку произошедшему, но если это обычный случай, который кто-то пытается усугубить, то это очень плохо», - добавил знаменитый циркач.