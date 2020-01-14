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Актриса сериала «Великолепный век» Пелин Карахан показала сыновей от мужа Бедри Гюнтая

Актриса многосерийной ленты «Великолепный век» Пелин Карахан показала на фото в Instagram сыновей от своего мужа, турецкого предпринимателя Бедри Гюнтая. В сериале артистка исполнила роль Михримах, дочери османского султана Сулеймана.
Актриса сериала «Великолепный век» Пелин Карахан показала сыновей от мужа Бедри Гюнтая

На обнародованном в Instagram снимке Пелин Карах запечатлена со своей семьёй на фоне украшенной к Новому году ёлки. Супруги с детьми приняли участие в студийной фотосессии, выбрав стиль family look. На муже и сыновьях актрисы надеты подаренные ею свитшоты в новогодний принт. Фолловеры звезды «Великолепного века» в комментариях адресовали ей множество комплиментов и порадовались в связи с увиденной ими идиллией в семье их кумира.

Пелин Карах и Бедри Гюнтай начала встречаться в начале 2014-го, весной того же года влюблённые обручились, а свадьбу сыграли летом. Родителями супруги стали в декабре: первенца назвали Али Демир. Второй сын появился на свет весной 2017 года. Мальчику дали имя Джан Эюп.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:54

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