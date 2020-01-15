SEAT подставил тизер новой версии хэтчбека Leon FR





Дизайнерское решение получило название Snazzy. Презентация авто запланирована на 28 января текущего года. SEAT Leon в новой генерации должна значительно повысить существующий уровень продаж компании на территории ЕС. Очередной тизер на модель представлен пресс-центром испанского бренда и демонстрирует заднюю часть новинки, на которой можно увидеть значок FR. Это говорит о повышенной производительности транспортного средства в линейке.На основании разного рода утечек специалисты пришли к выводу, что новая версия Leon получит широкую ленту из светодиодных элементов, которая объединит два фонаря по аналогии с дизайном SEAT Tarraco. В действительности, задняя подсветка во многом напоминает особенностью этого кроссовера. Новое поколение Leon получит значок модели в центральной части задней двери, где станет соседствовать с фирменным лейблом производителя.Сотрудники VW Group, являющегося материнской компании для марки SEAT, сообщают о повышении габаритов новой генерации Leon. Это затронет как версию хэтчбек, так и вариант универсал. Соответственно, для пассажиров ожидается больше доступного пространства. В качестве платформы будет использована тележка модульного типа MQB Evo. С течением времени презентуют более производительную сборку транспортного средства. При этом выпущена она будет как часть бренда Cupra. Ожидается, что для такой сборки будет использоваться гибридный силовой агрегат на 245 «лошадок». Дебют SEAT Leon намечен на 28 января.