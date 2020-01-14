Эксперты составили список самых проблемных турбодвигателей





По словам экспертов, частично вина за такое положение дел на рынке лежит на самих производителях, для которых разработка турбомоторов стала самым доступным решением на пути к соответствию постоянно ужесточающимся экологическим нормам. А вот к числу наиболее неудачных турбированных силовых установок специалисты относят двигатели так называемой «первой волны». К примеру, «фордовский» 1.0 EcoBoost грешит постоянными перегревами, а моторы серий 1.4 TSI/TFSI, которые устанавливаются в автомобили марок Audi и Volkswagen, не блещут надежностью. Не менее проблемными оказались двигатели баварского концерна BMW, в основном это серии N45 и N45, которые выпускались в период с 2001 по 2011 годы. Более того, определенные неприятности наблюдались также в работе турбированных двигателей таких марок, как Toyota, Mercedes, Opel и Renault.При этом, как отмечают эксперты, с 2012 году большинство проблемных двигателей с турбонаддувом были существенно доработаны, а спустя еще три года подавляющее большинство производителей заменили такие силовые установки на совершенно новые, в которых были учтены все прежние недоработки. Что же касается негативного восприятия таких моторов среди покупателей, то этот скепсис, уверены специалисты, развеет только время.