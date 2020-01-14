Зенитчики Поволжья и Урала начали переподготовку на системы С-400 «Триумф»





В первую очередь будет проводиться сравнение с комплексами С-300. В то же время переподготовка для использования новой техники окончится тактическим учением и ведением боевой стрельбы на полигоне Капустин Яр, расположенного в Астраханской области. Обучение военных будет длиться вплоть до середины марта. Суммарно переподготовку будут проводить свыше 300 военнослужащих. Отмечается, что 4 комплекта С-400 доставят в 2020 году на территории частей округа, ответственных за ПВО в регионе.Комплексы С-400 ориентированы на поражение самолётов, относящихся к тактической и стратегической авиации, ракет, различных гиперзвуковых объектов и прочих видов воздушного вооружения. «Триумф» может вести поражение аэродинамических целей на расстоянии до 400 км. Для баллистических снарядов расстояние ограничено отметкой в 60 км, а для объектов, двигающихся на скорости до 4,8 км/с - высотой диапазона между несколькими метрами и десятками километров.