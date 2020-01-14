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Зенитчики Поволжья и Урала начали переподготовку на системы С-400 «Триумф»

Первые 50 военнослужащих ЗРК в составе военных сил ЦВО, расположенных на территории Свердловской и Самарской областей, начали переподготовку для использования систем С-400 «Триумф». Сообщается, что во время обучения в центре КВС предусмотрено получение информации о ключевых особенностях новой техники.
Зенитчики Поволжья и Урала начали переподготовку на системы С-400 «Триумф»

В первую очередь будет проводиться сравнение с комплексами С-300. В то же время переподготовка для использования новой техники окончится тактическим учением и ведением боевой стрельбы на полигоне Капустин Яр, расположенного в Астраханской области. Обучение военных будет длиться вплоть до середины марта. Суммарно переподготовку будут проводить свыше 300 военнослужащих. Отмечается, что 4 комплекта С-400 доставят в 2020 году на территории частей округа, ответственных за ПВО в регионе.

Комплексы С-400 ориентированы на поражение самолётов, относящихся к тактической и стратегической авиации, ракет, различных гиперзвуковых объектов и прочих видов воздушного вооружения. «Триумф» может вести поражение аэродинамических целей на расстоянии до 400 км. Для баллистических снарядов расстояние ограничено отметкой в 60 км, а для объектов, двигающихся на скорости до 4,8 км/с - высотой диапазона между несколькими метрами и десятками километров.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:27

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