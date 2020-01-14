JerryRigEverything назвал самые лучшие смартфоны в 2019 году по прочности, ремонтоспособности и инновационности





Известным YouTube-блогер JerryRigEverything из США решил провести анализ рынка смартфонов за 2019 и определить, какой из них самый прочный, самый работоспособный и самый инновационный. Тройку лидеров заняли необычные модели, которые стали неожиданными для многих интересующихся тематикой. Что касается ремонтопригодности, то пальму первенства блогер отдал Google Pixel 3a, а в самом конце списка определил линейки iPhone и Royole Flexpai. Хуже всего реагировали на повреждения Redmi Note 7 в паре с Pixel 4 XL.Все же, наибольший интерес у публики вызвали такие инновационные гаджеты, как Nubia Z20 с двумя экранами, Samsung Galaxy Fold со складным дисплеем, а также Blackview Max 1, у которого имеется встроенный проектор. С эстетической стороны победа досталась Samsung Galaxy A80, который оснастили "выпадающей" камерой.