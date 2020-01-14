Яна Рудковская об обвинениях в жадности: «О моей щедрости слагают легенды»

«Кроме того, я и мой муж щедро одариваем малышек букетами и презентами, так что они себя ощущают принцессами не только на льду, но и в реальной жизни», – написала знаменитость.







Как считает Яна Рудковская, Илья Авербух не только недостаточно оплачивает работу фигуристов, существенно экономя на них денежные средства, но также эксплуатирует их труд, вынуждая выполнять сразу по несколько сложных программ в день. После таких заявлений о музыкальном продюсере в СМИ начали писать, что она и сама «никому не заплатит лишней копейки», а потому ей не следует уличать других в скупости. Бизнесвумен поспешила прокомментировать эти обвинения, отметив: о ее щедрости «слагаются легенды», а воспитанники академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» регулярно получают подарки после тренировок.В своём Telegram-канале Яна Рудковская напомнила: в ледовой постановке «Золушка», показанной ею в нынешнем году в российской столице, принимали участие три олимпийских чемпиона. Юлия Липницкая и Аделина Сотникова получили для шоу кутюрные наряды, ткани для их изготовления доставлялись из Парижа.