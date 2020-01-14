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34-летняя модель Бар Рафаэль родила в третий раз

Экс-возлюбленная Леонардо ди Каприо Бар Рафаэль стала мамой в третий раз. Самая знаменитая 34-летняя модель из Израиля родила маленького сына от бизнесмена Ади Эзра.

Израильские СМИ подтвердили рождение третьего ребенка у известной фотомодели Бар Рафаэль. В своем обращении красавица поблагодарила персонал больницы за оказываемую поддержку такими словами: "Огромное спасибо доктору Рониту Коралу за то, что он сопровождал меня на протяжении всех родов, прекрасной акушерке Бинт Сэссон и всему персоналу родильного дома Лис, где сегодня я родила в третий раз". Известно, что 34-летняя звезда делилась фотографиями в соцсети Instagram на протяжении всей своей беременности.

Теперь фанаты с нетерпением ожидают публикации первых снимков новорожденного. Напомним, что помимо первого сына Рафаэль также воспитывает 3-летнюю Эль и 4-летнюю Лив. Сама модель вышла замуж за израильского бизнесмена Ади Эзра еще в 2015 году. Стоит отметить, что первую новость о своей беременности в июне 2019 года Бар Рафаэль сообщила в видеообращении к поклонникам не со своим супругом, а лучшим другом и телеведущим Асси Азаром.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:56

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