34-летняя модель Бар Рафаэль родила в третий раз





Израильские СМИ подтвердили рождение третьего ребенка у известной фотомодели Бар Рафаэль. В своем обращении красавица поблагодарила персонал больницы за оказываемую поддержку такими словами: "Огромное спасибо доктору Рониту Коралу за то, что он сопровождал меня на протяжении всех родов, прекрасной акушерке Бинт Сэссон и всему персоналу родильного дома Лис, где сегодня я родила в третий раз". Известно, что 34-летняя звезда делилась фотографиями в соцсети Instagram на протяжении всей своей беременности.Теперь фанаты с нетерпением ожидают публикации первых снимков новорожденного. Напомним, что помимо первого сына Рафаэль также воспитывает 3-летнюю Эль и 4-летнюю Лив. Сама модель вышла замуж за израильского бизнесмена Ади Эзра еще в 2015 году. Стоит отметить, что первую новость о своей беременности в июне 2019 года Бар Рафаэль сообщила в видеообращении к поклонникам не со своим супругом, а лучшим другом и телеведущим Асси Азаром.