Sony опубликовала второй трейлер экранизации комикса «Бладшот» с Вином Дизелем





Режиссером новой фантастической ленты выступил Дэйв Уилсон. При этом, сюжет фильма рассказывает о солдате, получившем смертельное ранение, однако спасенного с помощью нанотехнологий, которые попутно наделили его необычными способностями. Крохотные нанороботы даровали герою, в роли которого и выступил звезда «Форсажа» Вин Дизель, неуязвимость, которая позволяет ему легко расправляться не только с живой силой противника, но и с довольно мощным вооружением.Изначально руководство организации, сумевшей воскресить солдата, отправляет его на разнообразные миссии. Однако после того, как Бладшот начинает испытывать сомнения в правильности своих действий, дельцы решают, что он должен быть ликвидирован – за героем отправляют группу охотников, чья сила и возможности не уступают ему.