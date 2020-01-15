Xiaomi выпустила многофункциональный девайс для туристов





Такого рода модель появилась в сентябре, однако текущая версия отличается более высокой мощностью. В то же время ёмкость встроенной аккумуляторной батареи осталась без изменений и составляет 10 тысяч мА•ч. Девайс является одновременно внешним аккумулятором, проводным зарядным устройством, а также док-станцией для беспроводного восполнения энергии в девайсах, имеющих такой функционал. В целях работы в качестве стандартной зарядки новинка получила штекер для розетки. В обычное время он спрятан в специальном пазу корпуса. Вдобавок, имеется возможность приобрести насадки для различных версий розеток. В соответствующем режиме продукт позволяет получить ток в 30 Вт.При активации портативного аккумулятора итоговая выходная мощность снижается до 18 Вт. При работе в качестве беспроводной док-станции девайс работает с производительностью в 10 Вт. Корпус устройства получил 2 разъёма, один из которых выполнен по стандарту USB-C, а другой – по USB-A. В результате портативный режим позволяет заряжать сразу 3 мобильных устройства, одно из которых функционирует в беспроводном режиме. Стоимость девайса составляет $52. Приобретение насадок для розетки обойдётся дополнительно в $6.