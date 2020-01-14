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Цымбалюк-Романовская намекнула, что в её жизни появился новый любовник

Развод Виталины Цымбалюк-Романовская и Армена Джигарханяна в 2017 году пестрил скандалами и судебными исками. Теперь известная пианистка намекнула, что в её жизни появился новый любовник.

До недавнего времени отечественные СМИ следили за отношениями Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина, которые, предположительно, окончились. Сама пианистка не подтверждает разрыва, описывая ситуацию словами: «Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенные договоренности. Что-то осуществилось, что-то — нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными». Теперь же артистка пролила свет на некоторые подробности из своей личной жизни в новом интервью.

В беседе с корреспондентом российского инфопортала teleprogramma.pro Цымбалюк-Романовская намекнула, что у неё появился очередной возлюбленный. В то же время, 41-летняя звезда не захотела вдаваться в подробности о личности молодого человека. Стоит отметить, что певец Прохор Шаляпин переехал к бывшей любовнице Татьяне Гудзевой. Причиной стало желание музыканта выяснить, действительно ли рожденный ею младенец является его сыном. Что касается пианистки, то она недавно опубликовала архивные фотографии с Арменом Джигарханяном и отметила, что не поддерживает с ним никакого контакта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:35

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