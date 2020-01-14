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В ГИБДД пообещали не штрафовать за отсутствие номеров на недавно купленных машинах

В ГИБДД рассказали о том, как будут действовать новые правила регистрации ТС в России. Как выяснилось, автомобилисты смогут в течение 10 дней после покупки автомобиля зарегистрировать его, в течение этого периода времени штрафы за езду без номерных знаков к ним применяться не будут.
В ГИБДД пообещали не штрафовать за отсутствие номеров на недавно купленных машинах

С вступлением в силу с первых дней нового года обновленной редакции закона о регистрации транспортных средств многие отечественные автомобилисты начали волноваться из-за вероятных штрафов при поездке от дилера в ГИБДД. Однако представители Госавтоинспекции поспешили успокоить россиян, отметив, что на регистрацию новой машины и получение номерных знаков предоставляется 10 дней. И только после этого срока будут начисляться штрафы. Этот вопрос оказался очень острым для многих автомобилистов еще и по той причине, что далеко не все дилеры в России готовы предоставлять услуги по постановке автомобилей на учет от имени покупателя, поскольку оказались неподготовленными к вступлению нового закона в силу. Теперь дилерам придется нанимать специальный персонал для осуществления такой процедуры, а также регистрироваться в едином реестре организаций МВД, чтобы получить соответствующее право.

В ГИБДД между тем призывают не переживать даже тех, кто приобрел автомобиль не в регионе своей регистрации, а значит, не смог обзавестись номерными знаками. В таких ситуациях покупатели могут получить документ с присвоенным номером, а изготовлением знака он сможет самостоятельно заняться в соответствующих организациях.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:48

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