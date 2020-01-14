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Хоакин Феникс рассказал о трагической гибели брата

Актёр Хоакин Феникс, который получил номинацию на премию «Оскар» благодаря картине «Джокер», в одном из интервью рассказал о трагической смерти собственного брата Ривера. Иностранный портал The Sun сообщает, что артист сильно скорбит по родственнику, который многое для него значил.
Хоакин Феникс рассказал о трагической гибели брата

«Ощущаю, что почти во всех снятых картинах имеется некая связь с Ривером. Считаю, что мы все ощущали его присутствие в нашей жизни различными путями», - сообщил Хоакин Феникс.

Старший брат актёра получил признание со стороны кинокритиков благодаря исполнению ролей в серьёзных фильмах. Некоторые работы принесли ему номинации на премию «Оскар». В рамках интервью Хоакин Феникс отметил, что трагический случай оказал сильное влияние на его семью.

«Понимаете, Ривер являлся действительно солидным актёром, настоящей кинозвездой, но мы этого совершенно не знали. В момент максимальной уязвимости над вами неожиданно начинают летать вертолёты, появляются люди, которые пробуют проникнуть на вашу землю. Разумеется, для меня это стало определённым тормозом во время траура», - сообщил артист.

Хоакин Феникс признался, что именно старший брат Ривер вдохновил его на развитие карьеры актёра. Причиной стала лента «Бешеный бык», в которой основную роль исполнил Роберт Де Ниро. Ривер Феникс вернулся домой в восторге от фильма. Это в итоге «пробудило что-то» и в Хоакине Фениксе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:21

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