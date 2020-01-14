Хоакин Феникс рассказал о трагической гибели брата

, - сообщил Хоакин Феникс.Старший брат актёра получил признание со стороны кинокритиков благодаря исполнению ролей в серьёзных фильмах. Некоторые работы принесли ему номинации на премию «Оскар». В рамках интервью Хоакин Феникс отметил, что трагический случай оказал сильное влияние на его семью., - сообщил артист.Хоакин Феникс признался, что именно старший брат Ривер вдохновил его на развитие карьеры актёра. Причиной стала лента «Бешеный бык», в которой основную роль исполнил Роберт Де Ниро. Ривер Феникс вернулся домой в восторге от фильма. Это в итоге «пробудило что-то» и в Хоакине Фениксе.