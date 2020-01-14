Хоакин Феникс рассказал о трагической гибели брата
Актёр Хоакин Феникс, который получил номинацию на премию «Оскар» благодаря картине «Джокер», в одном из интервью рассказал о трагической смерти собственного брата Ривера. Иностранный портал The Sun сообщает, что артист сильно скорбит по родственнику, который многое для него значил.
«Ощущаю, что почти во всех снятых картинах имеется некая связь с Ривером. Считаю, что мы все ощущали его присутствие в нашей жизни различными путями», - сообщил Хоакин Феникс.
Старший брат актёра получил признание со стороны кинокритиков благодаря исполнению ролей в серьёзных фильмах. Некоторые работы принесли ему номинации на премию «Оскар». В рамках интервью Хоакин Феникс отметил, что трагический случай оказал сильное влияние на его семью.
«Понимаете, Ривер являлся действительно солидным актёром, настоящей кинозвездой, но мы этого совершенно не знали. В момент максимальной уязвимости над вами неожиданно начинают летать вертолёты, появляются люди, которые пробуют проникнуть на вашу землю. Разумеется, для меня это стало определённым тормозом во время траура», - сообщил артист.
Хоакин Феникс признался, что именно старший брат Ривер вдохновил его на развитие карьеры актёра. Причиной стала лента «Бешеный бык», в которой основную роль исполнил Роберт Де Ниро. Ривер Феникс вернулся домой в восторге от фильма. Это в итоге «пробудило что-то» и в Хоакине Фениксе.
«Ощущаю, что почти во всех снятых картинах имеется некая связь с Ривером. Считаю, что мы все ощущали его присутствие в нашей жизни различными путями», - сообщил Хоакин Феникс.
Старший брат актёра получил признание со стороны кинокритиков благодаря исполнению ролей в серьёзных фильмах. Некоторые работы принесли ему номинации на премию «Оскар». В рамках интервью Хоакин Феникс отметил, что трагический случай оказал сильное влияние на его семью.
«Понимаете, Ривер являлся действительно солидным актёром, настоящей кинозвездой, но мы этого совершенно не знали. В момент максимальной уязвимости над вами неожиданно начинают летать вертолёты, появляются люди, которые пробуют проникнуть на вашу землю. Разумеется, для меня это стало определённым тормозом во время траура», - сообщил артист.
Хоакин Феникс признался, что именно старший брат Ривер вдохновил его на развитие карьеры актёра. Причиной стала лента «Бешеный бык», в которой основную роль исполнил Роберт Де Ниро. Ривер Феникс вернулся домой в восторге от фильма. Это в итоге «пробудило что-то» и в Хоакине Фениксе.