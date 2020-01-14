В Минздраве назвали правила по уходу за болеющими детьми

«Резкое снижение повышенной температуры тела ребёнка недопустимо. Сбивать жар следует, если он находится на отметке, превышающей 39 градусов, но по достижении 37-38 °C эти меры предпринимать не нужно, ведь таким образом происходит реакция организма на заболевание. Для борьбы с болезнью необходимо создать хорошие условия, пить много жидкости, чаще проветривать помещение, а также вызвать на дом врача», – рассказала Елена Михайлова.





Для предотвращения такой ситуации специалист призвала родителей помнить о важности создания вокруг себя безопасного «кокона», для того чтобы не оказаться переносчиками сезонных заболеваний. Помимо знаний об элементарных способах профилактики, взрослым необходимо правильно ухаживать за болеющими детьми. Батистовые платочки должны уйти в прошлое, а вместо них нужно использовать одноразовые. Если ребенок заболел, он должен быть ограждён от контактов, а потому ему не следует присутствовать в учреждениях или на массовых мероприятиях.