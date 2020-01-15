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«Просто так ходить в театр – глупо»: Андрей Кончаловский посоветовал зрителям оставаться самими собой

Известный российский продюсер и режиссер Андрей Кончаловский на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал довольно интересный пост. В своем сообщении режиссер дал зрителям совет ходить только на те постановки, которые обогащают их внутренний мир, и предостерег от бездумных походов в театр.
«Просто так ходить в театр – глупо»: Андрей Кончаловский посоветовал зрителям оставаться самими собой

«Не нужно просто идти в театр из-за того, что так принято. Если у вас есть желание расширить свои возможности, учиться, тогда и следует идти в театр. Причем, ходить нужно на те спектакли, которые обогащают ваш внутренний мир, или хотя бы развлекают. А просто так ходить в театр – глупо», - подчеркнул Кончаловский. По мнению режиссера, зрителям порой непонятны вкусы театральных критиков, поэтому расхваленный спектакль может показаться обычному человеку совершенно бессмысленным и, разумеется, не принесет ему никакого удовольствия.

«Когда все называют это гениальным, делаешь вид, что все хорошо. Хотя тебе это на самом деле претит. Не надо так делать, нужно оставаться самим собой. Если вам кажется, что это плохой спектакль, то нужно так и говорить, даже если всем остальным он нравится», - подчеркивает знаменитый продюсер.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:11

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