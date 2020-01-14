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Новый российский комплекс активной защиты «Дрозд-2» испытают на борту танка Т-72БК

В России планируют провести испытания очередного нового комплекса активной защиты бронетехники серии ТКБ-0252 «Дрозд-2». Новинку планируют испытать на борту танка Т-72БК. Такие данные приводятся в соответствующей документации, размещенной на портале госзакупок.

Новый комплекс уже смонтирован на основной боевой танк ВС РФ Т-72БК. Как отмечают военные эксперты, в размещенном перечне спецоборудования и боеприпасов упоминается также наличие в системе защитных снарядов ЗОФ77. Судя по данным, которые ранее фигурировали в разных источниках, такие снаряды используются также в КАЗ «Афганит», которым оснащается перспективный танк Т-14 «Армата».

Согласно заявлению не только на контрольные испытания новой системы, но и на демонстрацию ее работы, у общественности в будущем есть все шансы увидеть «Дрозд-2» в деле. Не исключено, что со временем источники или непосредственно Министерство обороны поделятся более подробными данными об этом комплексе.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:13

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