Новый российский комплекс активной защиты «Дрозд-2» испытают на борту танка Т-72БК
В России планируют провести испытания очередного нового комплекса активной защиты бронетехники серии ТКБ-0252 «Дрозд-2». Новинку планируют испытать на борту танка Т-72БК. Такие данные приводятся в соответствующей документации, размещенной на портале госзакупок.
Новый комплекс уже смонтирован на основной боевой танк ВС РФ Т-72БК. Как отмечают военные эксперты, в размещенном перечне спецоборудования и боеприпасов упоминается также наличие в системе защитных снарядов ЗОФ77. Судя по данным, которые ранее фигурировали в разных источниках, такие снаряды используются также в КАЗ «Афганит», которым оснащается перспективный танк Т-14 «Армата».
Согласно заявлению не только на контрольные испытания новой системы, но и на демонстрацию ее работы, у общественности в будущем есть все шансы увидеть «Дрозд-2» в деле. Не исключено, что со временем источники или непосредственно Министерство обороны поделятся более подробными данными об этом комплексе.
Новый комплекс уже смонтирован на основной боевой танк ВС РФ Т-72БК. Как отмечают военные эксперты, в размещенном перечне спецоборудования и боеприпасов упоминается также наличие в системе защитных снарядов ЗОФ77. Судя по данным, которые ранее фигурировали в разных источниках, такие снаряды используются также в КАЗ «Афганит», которым оснащается перспективный танк Т-14 «Армата».
Согласно заявлению не только на контрольные испытания новой системы, но и на демонстрацию ее работы, у общественности в будущем есть все шансы увидеть «Дрозд-2» в деле. Не исключено, что со временем источники или непосредственно Министерство обороны поделятся более подробными данными об этом комплексе.
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:13