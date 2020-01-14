Влад Топалов о перенесенных с начала года двух операциях: «Совсем не это я писал, пока били куранты»
Певец Влад Топалов пожаловался Instagram-подписчикам на то, что с начала нового года он перенёс уже две операции. Артист разместил в соцсети фотоснимок, на котором он запечатлён с перевязкой, а в посте к кадру отметил: в записке, адресованной Деду Морозу, он указывал вовсе не такие желания, да ещё и зря впопыхах съедал записку, запивая шампанским, пока били куранты.
«Две недели 2020 года – и две операции! Дед Мороз явно там у себя перепутал записки», – в такой шуточной манере начал свой Instagram-пост Влад Топалов. Далее экс-солист группы «Smash!!» обратился к новогоднему персонажу, попросив его, когда тот «отойдёт от праздников», пересмотреть списки желаний и исправить ситуацию.
Конкретизировать насчёт проблем со здоровьем Влад Топалов не стал, несмотря на многочисленные вопросы фолловеров. Поклонники пожелали певцу скорейшего выздоровления и возвращения к творческой деятельности.
«Две недели 2020 года – и две операции! Дед Мороз явно там у себя перепутал записки», – в такой шуточной манере начал свой Instagram-пост Влад Топалов. Далее экс-солист группы «Smash!!» обратился к новогоднему персонажу, попросив его, когда тот «отойдёт от праздников», пересмотреть списки желаний и исправить ситуацию.
Конкретизировать насчёт проблем со здоровьем Влад Топалов не стал, несмотря на многочисленные вопросы фолловеров. Поклонники пожелали певцу скорейшего выздоровления и возвращения к творческой деятельности.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:59