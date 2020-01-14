Влад Топалов о перенесенных с начала года двух операциях: «Совсем не это я писал, пока били куранты»

в такой шуточной манере начал свой Instagram-пост Влад Топалов. Далее экс-солист группы «Smash!!» обратился к новогоднему персонажу, попросив его, когда тот «отойдёт от праздников», пересмотреть списки желаний и исправить ситуацию.Конкретизировать насчёт проблем со здоровьем Влад Топалов не стал, несмотря на многочисленные вопросы фолловеров. Поклонники пожелали певцу скорейшего выздоровления и возвращения к творческой деятельности.