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Врач рассказал о правильном и безопасном способе хранения мяса

Известный египетский врач Абдель-Рахман Шамс поделился секретами о том, как безопасно и правильно хранить мясо. По утверждению эксперта, у многих людей есть вредная привычка сразу же убирать продукт в морозилку, пока он еще сохраняет свою максимальную свежесть.
Врач рассказал о правильном и безопасном способе хранения мяса

По словам врача, если очень свежее мясо сразу же отправить в морозилку, то оно потеряет огромное количество питательных веществ, кроме того, при дальнейшем употреблении такого мяса риск возникновения проблем со здоровьем может только повыситься. В то же время, сложные химические изменения лишь повышают уровень «жесткости» данного продукта и блюд из него. Поэтому, утверждает опытный медик, идеальным вариантом будет хранить мясо при низкой температуре для усиления образования в нем молочной кислоты, которая обладает полезными свойствами, в том числе помогает противостоять микробам, делает белок более нежным и сохраняет питательную ценность продукта. Более того, молочная кислота также заметно облегчает процесс приготовления пищи, делая его менее продолжительным.

В связи с этим Шамс советует хранить мясо при температуре около 7 градусов, оставляя его в холодильнике на целый день или хотя бы на несколько часов. Лишь после этого, отмечает он, можно расфасовать продукт по пакетам с максимальной толщиной, что обеспечит правильную заморозку мяса в морозильной камере.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:30

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