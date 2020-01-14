Врач рассказал о правильном и безопасном способе хранения мяса





По словам врача, если очень свежее мясо сразу же отправить в морозилку, то оно потеряет огромное количество питательных веществ, кроме того, при дальнейшем употреблении такого мяса риск возникновения проблем со здоровьем может только повыситься. В то же время, сложные химические изменения лишь повышают уровень «жесткости» данного продукта и блюд из него. Поэтому, утверждает опытный медик, идеальным вариантом будет хранить мясо при низкой температуре для усиления образования в нем молочной кислоты, которая обладает полезными свойствами, в том числе помогает противостоять микробам, делает белок более нежным и сохраняет питательную ценность продукта. Более того, молочная кислота также заметно облегчает процесс приготовления пищи, делая его менее продолжительным.В связи с этим Шамс советует хранить мясо при температуре около 7 градусов, оставляя его в холодильнике на целый день или хотя бы на несколько часов. Лишь после этого, отмечает он, можно расфасовать продукт по пакетам с максимальной толщиной, что обеспечит правильную заморозку мяса в морозильной камере.