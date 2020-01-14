Агата Муцениеце презентовала новой выпуск "Прилучные будни"
Агата Муцениеце презентовала на странице в Instagram новой выпуск "Прилучные будни". Также актриса сообщила, что в праздники было очень трудно снимать ролики.
Агата Муцениеце показала новое видео, снятое специально для влога "Прилучные будни". На кадрах показаны разные ситуации из жизни актрисы, ее супруга Павла Прилучного, их детей Тимофея и Мии, а также друзей. За кадром играет известная композиция группы "Цветы" под названием "Мы желаем счастья вам". В комментарии Агата Муцениеце написала: "Уж очень тяжко хоть что-то снять в праздники! Но знайте, я старалась для вас! И по моему трогательно и мило получилось".
В конце поста в Instagram возлюбленная Павла Прилучного признавала подписчиков зарядится от ее счастьем и позитивом. Фанаты поздравили звездную пару с праздниками и написали, что с нетерпением ждут новых выпусков "Прилучных будней". Многие отметили, что позитивные видео пары поднимают им настроение и действительно заряжают счастьем. За несколько десятков минут публикацию актрисы просмотрели более 33 000 пользователей интернета.
Агата Муцениеце показала новое видео, снятое специально для влога "Прилучные будни". На кадрах показаны разные ситуации из жизни актрисы, ее супруга Павла Прилучного, их детей Тимофея и Мии, а также друзей. За кадром играет известная композиция группы "Цветы" под названием "Мы желаем счастья вам". В комментарии Агата Муцениеце написала: "Уж очень тяжко хоть что-то снять в праздники! Но знайте, я старалась для вас! И по моему трогательно и мило получилось".
В конце поста в Instagram возлюбленная Павла Прилучного признавала подписчиков зарядится от ее счастьем и позитивом. Фанаты поздравили звездную пару с праздниками и написали, что с нетерпением ждут новых выпусков "Прилучных будней". Многие отметили, что позитивные видео пары поднимают им настроение и действительно заряжают счастьем. За несколько десятков минут публикацию актрисы просмотрели более 33 000 пользователей интернета.