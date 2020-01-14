АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

Агата Муцениеце презентовала новой выпуск "Прилучные будни"

Агата Муцениеце презентовала на странице в Instagram новой выпуск "Прилучные будни". Также актриса сообщила, что в праздники было очень трудно снимать ролики.
Агата Муцениеце презентовала новой выпуск "Прилучные будни"

Агата Муцениеце показала новое видео, снятое специально для влога "Прилучные будни". На кадрах показаны разные ситуации из жизни актрисы, ее супруга Павла Прилучного, их детей Тимофея и Мии, а также друзей. За кадром играет известная композиция группы "Цветы" под названием "Мы желаем счастья вам". В комментарии Агата Муцениеце написала: "Уж очень тяжко хоть что-то снять в праздники! Но знайте, я старалась для вас! И по моему трогательно и мило получилось".

В конце поста в Instagram возлюбленная Павла Прилучного признавала подписчиков зарядится от ее счастьем и позитивом. Фанаты поздравили звездную пару с праздниками и написали, что с нетерпением ждут новых выпусков "Прилучных будней". Многие отметили, что позитивные видео пары поднимают им настроение и действительно заряжают счастьем. За несколько десятков минут публикацию актрисы просмотрели более 33 000 пользователей интернета.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Роза Райсон на грани нервного срыва: почему ей каждый день снятся…
Цымбалюк-Романовская намекнула, что в её жизни появился новый…
Названы 5 самых смелых предсказаний, которые сбылись к 2020…
Хоакин Феникс рассказал о трагической гибели…
Новый российский комплекс активной защиты «Дрозд-2» испытают на борту танка…
Большой кроссовер Kia Telluride получит спецверсию для…
Влад Топалов о перенесенных с начала года двух операциях: «Совсем не это я писал, пока били…
Китайская студентка умерла от недоедания, питаясь рисом и перцем чили более 5…
Уилл Смит признался, что испытывал неприязнь к Тупаку из-за ревности к…
В Apple нашли способ увеличить производительность ноутбуков…
Ольга Слуцкер в свой день рождения вспомнила о старших детях, которых не видела уже 11…
Агата Муцениеце презентовала новой выпуск "Прилучные…
Ученые придумали способ предотвращения…
Певица Сиа впервые стала мамой, усыновив…
Разработана методика «бескровного» определения уровня глюкозы с помощью…
Алена Краснова уехала на Бали вместе с Никитой…
Опубликован рейтинг самых подделываемых смартфонов в 2019…
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова за 15 лет брака не стали родителями из-за занятости на…
"Любви большой и сильной": Анна Седокова с Янисом Тимма поздравила фанатов со Старым Новым…
Компания Peugeot запатентовала для России конкурента Kia…
"Счастье, когда тебя ждут": Вернувшейся из отпуска Татьяне Брухуновой подарили букет…
Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods…
Эксперты: Расстройство обоняния может сигнализировать о болезнях Альцгеймера и…
"Одна из самых красивых фотосессий": Наталья Рудова появилась на обложке мужского журнала…
Ольга Певцова о Галине Волчек: "Знакомила меня с состоятельными…
Эксперт рассказал, почему американцы ошибочно раскритиковали российский…
Внучка звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова сделала первые…
Skoda расширила список доступного оборудования для своих…
Просмотреть все новости