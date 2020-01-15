Кейт Бекинсейл перед церемонией награждения Critic's Choice Awards 2020 показала идеальную растяжку

Кейт Бекинсейл продемонстрировала серьезную гибкость, готовясь к церемонии награждения Critic's Choice Awards 2020. 46-летняя актриса опубликовала видео в Instagram, где она без особых усилий вытянула одну ногу, в то время как её визажист наносил косметику на тело. Это не первый раз, когда артистка поразила поклонников своей растяжкой, поскольку ранее публиковала видео собственных тренировок. Очевидно, знаменитость приписывает свою гибкость балетным годам в детстве.Некоторые из коллег по шоу-бизнесу похвалили спортивные способности звезды франшизы «Другой мир». Среди них числилась Роуз Макгоуэн, известная по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале «Зачарованные», которая позитивно отозвалась о внешнем виде ног своей подруги. Позднее Бекинсейл появилась на красной ковровой дорожке мероприятия, где предстала в своем элегантном длинном платье с вырезом на полплеча. В тот вечер звезда была готова получить награду за роль в лучшем боевике, но это звание досталось блокбастеру от Marvel Studios «Мстители: Финал» 2019 года.