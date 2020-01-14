Renault Duster получил новую двутопливную версию





Такой универсальности разработчику удалось добиться благодаря оснащению автомобиля силовой установкой серии TCe 100 Eco-G. Более того, в будущем компания планирует представить и другие свои модели с такой установкой. В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway. По большому счету, новая установка включает в себя 1,0-литровый 3-цилиндровый турбированный двигатель, который был впервые представлен еще в минувшем году.Следует также отметить, что в версии Eco-G двигатель позволяет получить больший крутящий момент при одновременном снижении расхода топлива и сокращении объемов вредных выбросов СО2 в атмосферу. Так, показатели крутящего момента увеличились на 10 Нм и достигли отметки в 170 Нм, а выбросы СО2 сократились примерно на 10%.