Уилл Смит признался, что испытывал неприязнь к Тупаку из-за ревности к супруге
Новое интервью с Уиллом Смитом пролило свет на ранее неизвестные подробности об отношениях с Тупаком. Актер признался, что испытывал неприязнь з знаменитому рэперу из-за ревности к супруге.
Уилл Смит поделился с общественностью мыслями о глубокой связи своей жены Джады Пинкетт-Смит с рэпером Тупаком Шакуром. Звезду «Плохих парней» спросили, не испытывал ли он когда-либо зависти по отношению к супруге. Во время беседы с музыкантом Charlemagne, артист отошел от темы продвижения своего нового фильма и признался, что не мог общаться с покойным хип-хоп-исполнителем. Причиной тому стала ревность к собственной возлюбленной, о чем теперь чрезвычайно сожалеет.
Известно, что Джада Пинкетт-Смит и Тупак Шакур знали друг друга еще с первых лет обучения в Балтиморской школе искусств, где у них завязались платонические отношения. Несмотря на взаимные чувства рэпера к певице, последняя вышла замуж за Уилла Смита. После смерти Тупака в результате перестрелки в 1996 году, его лучшая подруга охарактеризовала погибшего подобным образом: "Тупак являлся одним из моих лучших друзей. Он был мне как брат. У нас был такой тип взаимоотношений, который бывает лишь раз в жизни".
Уилл Смит поделился с общественностью мыслями о глубокой связи своей жены Джады Пинкетт-Смит с рэпером Тупаком Шакуром. Звезду «Плохих парней» спросили, не испытывал ли он когда-либо зависти по отношению к супруге. Во время беседы с музыкантом Charlemagne, артист отошел от темы продвижения своего нового фильма и признался, что не мог общаться с покойным хип-хоп-исполнителем. Причиной тому стала ревность к собственной возлюбленной, о чем теперь чрезвычайно сожалеет.
Известно, что Джада Пинкетт-Смит и Тупак Шакур знали друг друга еще с первых лет обучения в Балтиморской школе искусств, где у них завязались платонические отношения. Несмотря на взаимные чувства рэпера к певице, последняя вышла замуж за Уилла Смита. После смерти Тупака в результате перестрелки в 1996 году, его лучшая подруга охарактеризовала погибшего подобным образом: "Тупак являлся одним из моих лучших друзей. Он был мне как брат. У нас был такой тип взаимоотношений, который бывает лишь раз в жизни".