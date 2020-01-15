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Специалисты Health Line назвали основные побочные эффекты от лимонного сока

Специалисты зарубежного медцентра Health Line назвали основные побочные эффекты, возникающие из-за попадания в организм лимонного сока. Наиболее серьёзные для здоровья последствия – когда цитрус употребляется натощак.

Польза лимонного сока для здоровья человека бесспорна: он укрепляет защитные силы организма, выводит из него вредные вещества, снижает повышенную температуру при вирусном заболевании, расщепляет в почках камни, уменьшает уровень сахара в крови, улучшает кровообращение, борется с головной болью. Однако продукт может вызывать эрозию зубной эмали, изжогу, увеличение количества вырабатывающейся мочи, покалывания или болевые ощущения в полости рта, особенно если там имеются язвочки. Чрезмерное употребление лимонного сока может навредить беременной женщине и её плоду, так как повышается риск заполучить аллергию.

Специалисты Health Line посоветовали употреблять лимоны в меру, чтобы не навредить своему здоровью, и ни в коем случае не есть данный цитрус натощак.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:05

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