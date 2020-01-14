В Петербурге представили коммунальную технику SCARP на радиоуправлении
Многофункциональная гусеничная коммунальная дорожная техника SCARP на радиоуправлении недавно была представлена в Петербурге. Основная функция новых машин заключается в уборке дворов, дорог и улиц от травы, снега, мусора и прочего.
Как сообщает издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на создателей SCARP, это первые гусеничные машины такого типа, которые способны самостоятельно убирать мусор с улиц, косить траву и чистить дороги от снега. Причем, техника способна работать дистанционно на радиоуправлении. Еще одна важная особенность данных образцов техники заключается в том, что они достаточно просты в эксплуатации и доступны для управления. Более того, машины обладают нулевым радиусом разворота, фактически умея разворачиваться на месте, где не может проехать крупная техника. Наконец, сбор мусора такие гусеничные тракторы с автоматизированными системами способны собирать даже на склонах под углом до 50 градусов.
Также отмечается, что техника SCARP с легкостью преодолевает препятствия в виде траншей или железнодорожного полотна. Наконец, машины могут быть улучшены посредством установки на них снежных отвалов, шнеков и телеметрического оборудования.
Как сообщает издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на создателей SCARP, это первые гусеничные машины такого типа, которые способны самостоятельно убирать мусор с улиц, косить траву и чистить дороги от снега. Причем, техника способна работать дистанционно на радиоуправлении. Еще одна важная особенность данных образцов техники заключается в том, что они достаточно просты в эксплуатации и доступны для управления. Более того, машины обладают нулевым радиусом разворота, фактически умея разворачиваться на месте, где не может проехать крупная техника. Наконец, сбор мусора такие гусеничные тракторы с автоматизированными системами способны собирать даже на склонах под углом до 50 градусов.
Также отмечается, что техника SCARP с легкостью преодолевает препятствия в виде траншей или железнодорожного полотна. Наконец, машины могут быть улучшены посредством установки на них снежных отвалов, шнеков и телеметрического оборудования.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:49