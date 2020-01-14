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Ольга Слуцкер в свой день рождения вспомнила о старших детях, которых не видела уже 11 лет

Сегодня, 14 января, Ольге Слуцкер исполнилось 56 лет. В соцсети Instagram бизнесвумен вспомнила о своих старших детях, которых она не видела уже 11 лет.

В своей публикации Слуцкер выразила надежду снова увидеться с дочкой и сыном. Напомним, после громкого расставания с супругом предпринимательница не имеет возможности встречаться с ними. В честь дня рождения Слуцкер обнародовала новый снимок, на фото она запечатлена на одном из индийских пляжей. В свои 56 лет она выглядит очень стройной, особенно упругие формы светской львицы подчеркивает черный купальник. Интересно, что изображение не подвергалось какой-либо коррекции. И сама именинница акцентирует внимание на этом факте. Оставаться в отличной физической форме ей помогает активный образ жизни.

При этом она упомянула и Ксению Собчак с ее высказыванием о нецелесообразности «голых» фотографий от женщин за 50. Основательница сети World Class специально выбрала для этого слитный купальник без обнаженного живота. Однако это не скрывает ее тонкой фигуры и отсутствие даже намека на жировые складки.

Слуцкер поблагодарила всех своих родственников и близких ей людей, в том числе и старших детей. С Михаилом и Анной она уже 11 лет не имеет возможности пообщаться. Напомним, после развода они проживают с бывшим супругом в Израиле. Кроме того, у именинницы есть еще дочери-близнецы, которых она родила в 2013-м с помощью суррогатной матери, и сын, рожденный в 2015 году.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:31

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