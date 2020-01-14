Названы 5 самых смелых предсказаний, которые сбылись к 2020 году
Человек всегда с особенным интересом относился к разного рода предсказаниям и возможности заглянуть в будущее. При этом, визионисты и футурологи нередко предлагают людям свои версии того, как изменится их жизнь в обозримом будущем и, как оказалось, нередко оказываются правы. Так, можно назвать пять смелых и выглядевших фантастикой предсказаний, которые сбылись к 2020 году.
Одним из таких предсказаний оказались «умные» дома и «интернет вещей». По озвученным недавно прогнозам, уже в 2020 году к интернету вещей будет подключено свыше 21 миллиарда устройств по всему миру. А появление этого явления и его активное развитие в будущем специалисты предсказывали более 20 лет тому назад. Так, известный бизнесмен Джефф Безос утверждал, что в будущем в будет огромное количество маленьких устройств, которые будут подключены к «глобальной паутине». А появление популярных сегодня голосовых ассистентов, как оказалось, предсказывал в далеком 1984 году основатель Apple Стив Джобс. Тогда он говорил, что компьютеры в будущем научатся пониматься человека, будут изучать его интересы и привычки, самостоятельно хранить данные и даже коммуницировать с пользователями.
Не менее футуристичными выглядели и предсказания о том, что в будущем люди смогут с легкостью совершать онлайн-покупки, фактически не покидая пределов своего дома. Между тем, только в 2019 году доля россиян, которые в течение полугода делают хотя бы одну онлайн-покупку, составила внушительные 42%, увеличившись в два раза всего за 4 года.
А вот предсказанные физиком-теоретиком Митио Каку носимые персональные компьютеры и вовсе давно превратились для человека в обычное дело. Между тем, свое предсказание в одной из авторских книг ученый впервые описал еще в далеком 1998 году. Заслуживает внимание и относительно свежее предсказание инженеров американской компании Intel. В 2009 году они предположили, что к 2020 году люди будут активно вживлять себе в мозг чипы, которые помогут им взаимодействовать с электроникой силой мысли. И такие разработки уже появились. Так, одна из многочисленных компаний миллиардера Илона Маска создала мозговой чип, который поможет людям управлять техникой тем же способом что описал Каку.
Одним из таких предсказаний оказались «умные» дома и «интернет вещей». По озвученным недавно прогнозам, уже в 2020 году к интернету вещей будет подключено свыше 21 миллиарда устройств по всему миру. А появление этого явления и его активное развитие в будущем специалисты предсказывали более 20 лет тому назад. Так, известный бизнесмен Джефф Безос утверждал, что в будущем в будет огромное количество маленьких устройств, которые будут подключены к «глобальной паутине». А появление популярных сегодня голосовых ассистентов, как оказалось, предсказывал в далеком 1984 году основатель Apple Стив Джобс. Тогда он говорил, что компьютеры в будущем научатся пониматься человека, будут изучать его интересы и привычки, самостоятельно хранить данные и даже коммуницировать с пользователями.
Не менее футуристичными выглядели и предсказания о том, что в будущем люди смогут с легкостью совершать онлайн-покупки, фактически не покидая пределов своего дома. Между тем, только в 2019 году доля россиян, которые в течение полугода делают хотя бы одну онлайн-покупку, составила внушительные 42%, увеличившись в два раза всего за 4 года.
А вот предсказанные физиком-теоретиком Митио Каку носимые персональные компьютеры и вовсе давно превратились для человека в обычное дело. Между тем, свое предсказание в одной из авторских книг ученый впервые описал еще в далеком 1998 году. Заслуживает внимание и относительно свежее предсказание инженеров американской компании Intel. В 2009 году они предположили, что к 2020 году люди будут активно вживлять себе в мозг чипы, которые помогут им взаимодействовать с электроникой силой мысли. И такие разработки уже появились. Так, одна из многочисленных компаний миллиардера Илона Маска создала мозговой чип, который поможет людям управлять техникой тем же способом что описал Каку.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:28