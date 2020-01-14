Названы 5 самых смелых предсказаний, которые сбылись к 2020 году





Одним из таких предсказаний оказались «умные» дома и «интернет вещей». По озвученным недавно прогнозам, уже в 2020 году к интернету вещей будет подключено свыше 21 миллиарда устройств по всему миру. А появление этого явления и его активное развитие в будущем специалисты предсказывали более 20 лет тому назад. Так, известный бизнесмен Джефф Безос утверждал, что в будущем в будет огромное количество маленьких устройств, которые будут подключены к «глобальной паутине». А появление популярных сегодня голосовых ассистентов, как оказалось, предсказывал в далеком 1984 году основатель Apple Стив Джобс. Тогда он говорил, что компьютеры в будущем научатся пониматься человека, будут изучать его интересы и привычки, самостоятельно хранить данные и даже коммуницировать с пользователями.Не менее футуристичными выглядели и предсказания о том, что в будущем люди смогут с легкостью совершать онлайн-покупки, фактически не покидая пределов своего дома. Между тем, только в 2019 году доля россиян, которые в течение полугода делают хотя бы одну онлайн-покупку, составила внушительные 42%, увеличившись в два раза всего за 4 года.А вот предсказанные физиком-теоретиком Митио Каку носимые персональные компьютеры и вовсе давно превратились для человека в обычное дело. Между тем, свое предсказание в одной из авторских книг ученый впервые описал еще в далеком 1998 году. Заслуживает внимание и относительно свежее предсказание инженеров американской компании Intel. В 2009 году они предположили, что к 2020 году люди будут активно вживлять себе в мозг чипы, которые помогут им взаимодействовать с электроникой силой мысли. И такие разработки уже появились. Так, одна из многочисленных компаний миллиардера Илона Маска создала мозговой чип, который поможет людям управлять техникой тем же способом что описал Каку.