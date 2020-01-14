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В Apple нашли способ увеличить производительность ноутбуков MacBook

Компания Apple сообщает о небольшой лазейке в программном обеспечении, которое должно ускорить работу MacBook. Разработчики нашли способ увеличить производительность ноутбуков с помощью нового обновления.

Обычные MacBook от Apple могут вскоре получить опцию Pro Mode, которая повышает производительность, о чем свидетельствуют данные в MacOS Catalina 10.15.3 beta. Выпущенный в декабре прототип программного обеспечения содержит код, который ссылается на дополнительный "профессиональный", который, по-видимому, отменяет ограничения скорости вращения вентилятора и энергосбережения для повышения скорости работы. Больше информации о "профессиональном режиме" станет доступно, когда macOS Catalina 10.15.3 официально презентуют в этом году.

Аннотация от пользователя, который обнаружил эту функцию, гласит: "приложения могут работать быстрее, но время автономной работы может уменьшиться, а шум вентилятора - увеличиться". Как и в случае с режимом "Не беспокоить", Pro Mode - это временная особенность, который отключается на следующий день после запуска, таким образом гарантируя сохранность ноутбука.Эксперты предполагают, что следующее крупное обновление от бренда затронет не только 16-дюймовый MacBook Pro, но и обычный Mac Pro.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:38

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