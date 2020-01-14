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Большой кроссовер Kia Telluride получит спецверсию для бездорожья

Крупногабаритный кроссовер Kia Telluride получит новую модификацию. Производитель намерен пополнить модельный ряд специальной версией для езды по бездорожью.

Как сообщают инсайдеры, кроме возможностей передвигаться в условиях отсутствия дорог, машина получит новый дизайн и опции. Кроме того, транспортное средство будет выполнено в премиальной вариации. Так, сам кузов машины будет иметь 2-цветную окраску, трехрядный Kia Telluride впервые вышел на рынок около года назад. Тогда на детройтском автошоу в начале 2019 года экстравагантный и огромный кроссовер впечатлил как профессионалов, конкурентов, так и публику.

Более роскошный SUV дополнят также модификацией повышенной проходимости. Однако, как напоминают эксперты, вся подобная информация не является официальными данными южнокорейского автогиганта. Сообщения об якобы готовящихся обновлениях машины распространил портал Autospies.com, ссылаясь на неназванные источники. Впрочем, из каких-либо деталей авторы статьи упоминают только крышу, выполненную в двух цветах. Во внедорожной версии появится защищенное специальными пластинами днище и особого типа покрышки.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:06

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