Ученые придумали способ предотвращения ожирения
Специалисты разработали метод, который поможет предотвращать ожирение. Кроме того, он поспособствует обращению процесса вспять.
Специалисты поняли, что при блокировании клеточного рецептора AHR предотвращается появление лишних килограммов, что может помочь похудеть. Ожирение напрямую связывают с онкологическими процессами, потому эксперты Медицинского Центра рака в США узнали, что рецептор AHR важен для обмена веществ в организме человека. Его блокировка предотвращала и останавливала процесс набора лишнего веса и стеатоз печени у грызунов.
Также исследователи поняли, что благодаря гену можно обращать болезнь лишнего веса у людей вспять. Рецептор AHR, если его нейтрализовать, не индуцирует важные гены, влияющие на накопления и синтез жира. Благодаря такому открытию в дальнейшем появится возможность открыть новые методы, которые помогут лечить ожирение у людей.
Специалисты поняли, что при блокировании клеточного рецептора AHR предотвращается появление лишних килограммов, что может помочь похудеть. Ожирение напрямую связывают с онкологическими процессами, потому эксперты Медицинского Центра рака в США узнали, что рецептор AHR важен для обмена веществ в организме человека. Его блокировка предотвращала и останавливала процесс набора лишнего веса и стеатоз печени у грызунов.
Также исследователи поняли, что благодаря гену можно обращать болезнь лишнего веса у людей вспять. Рецептор AHR, если его нейтрализовать, не индуцирует важные гены, влияющие на накопления и синтез жира. Благодаря такому открытию в дальнейшем появится возможность открыть новые методы, которые помогут лечить ожирение у людей.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:24