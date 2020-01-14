Ученые придумали способ предотвращения ожирения





Специалисты поняли, что при блокировании клеточного рецептора AHR предотвращается появление лишних килограммов, что может помочь похудеть. Ожирение напрямую связывают с онкологическими процессами, потому эксперты Медицинского Центра рака в США узнали, что рецептор AHR важен для обмена веществ в организме человека. Его блокировка предотвращала и останавливала процесс набора лишнего веса и стеатоз печени у грызунов.Также исследователи поняли, что благодаря гену можно обращать болезнь лишнего веса у людей вспять. Рецептор AHR, если его нейтрализовать, не индуцирует важные гены, влияющие на накопления и синтез жира. Благодаря такому открытию в дальнейшем появится возможность открыть новые методы, которые помогут лечить ожирение у людей.