Алена Краснова уехала на Бали вместе с Никитой Пресняковым

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова поделилась с подписчиками новостью о поездке на Бали. Модель решила уехать в тропики вместе с собственным мужем Никитой Пресняковым и несколькими близкими приятелями. Несмотря на её восторг относительно поселения едва-ли не в центре джунглей, пару смутил лишь один неприятный момент: молодоженам выделили комнаты в разных гостиницах. Это не помешало супругам провести романтический вечер с прогулками по пляжу, посещением джакузи и ужином в местном баре.Краснова опубликовала в соцсети Instagram в разделе Stories снимок с возлюбленным, который ожидал появления официанта. Она описала впечатления от пребывания на острове как "душевные". Хотя молодая семья предпочитает отдых за границей, новогоднюю ночь они все же провели в компании Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По словам Красновой, лишь в доме Примадонны она чувствует себя уютно, поскольку может отдохнуть от городской суеты, насладившись романтическими вечерами у камина и прогулками на природе.