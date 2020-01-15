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«Какая сладкая булочка»: Дочь Алсу Микелла умилила поклонников своим фото в младенческом возрасте

Дочь известной российской певицы Алсу Микелла, которая получила широкую популярность благодаря своему участию в шоу «Голос. Дети», опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram довольно забавное фото, умилившее поклонников. Юная Микелла показала, как выглядела в младенчестве.
«Какая сладкая булочка»: Дочь Алсу Микелла умилила поклонников своим фото в младенческом возрасте

В настоящее время 11-летняя Микелла Абрамова постепенно догоняет знаменитую мать по популярности – она активно записывает новые песни и даже снимает к ним клипы. Поэтому для многих появление в череде концертных фото столь необычного снимка стало неожиданностью. На нем дочь Алсу запечатлена в совсем еще младенческом возрасте. Судя по всему, в семье девочки такие снимки ранее было принято показывать только самым близким. В кадре предположительно годовалая Микелла позирует в милом розовом костюмчике, при этом у малышки очень пухлые ручки и щечки. «У меня всегда был хороший аппетит», - гласит подпись самой Микеллы под этой публикацией.

Многочисленные поклонники восходящей звезды сцены пришли в восторг от этого архивного фото и отметили, что переживать из-за полноты в раннем детстве не стоит, поскольку практически все дети отличаются такими формами. Зато лестных комментариев под этим фото Абрамовой оставили просто огромное количество. «Пупсик, прелесть просто», «Какая сладкая булочка», «Вся в маму, хорошенькая такая», «Копия папы», «Почти не изменилась, только стройнее стала», - пишут умиленные подписчики.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:06

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