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Сын Валерии Арсений поразил подписчиков откровенными кадрами со своей возлюбленной

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин в качестве подарка своей избраннице Лиане Волковой снял короткий видеоролик, на котором пара запечатлена в бассейне. Его возлюбленная на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала отснятые кадры, чем поразила всех подписчиков.
Сын Валерии Арсений поразил подписчиков откровенными кадрами со своей возлюбленной

Арсений Шульгин вместе с Лианой Волковой отдыхают в Китае. На опубликованном видео пара запечатлена в бассейне, где они обнимаются и целуются в откровенных позах. Арсений Шульгин пребывает в полуобнаженном виде, а его избранница одета в черное бикини. Возлюбленная сына Валерии имеет модельную внешность, однако он ранее рассказывал, что полюбил ее не за красоту. Шульгин призвал подписчиков посетить страницу своей возлюбленной и посмотреть отснятые кадры.

Мнения подписчиков об опубликованных кадрах разделились. Некоторые из них пришли в восторг от видео, отметив, что Шульгин и Волкова являются красивой парой, а также поздравляли девушку с Днем рождения. Однако большинство фолловеров упрекнули пару в показе интима. «Слишком горячо», - комментировали подписчики. Некоторые даже отметили абсолютное превосходство Анны Шеридан, которая ранее была возлюбленной Арсения Шульгина, над Лианой Волковой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Вчера, 23:04

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