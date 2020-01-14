Сын Валерии Арсений поразил подписчиков откровенными кадрами со своей возлюбленной

Арсений Шульгин вместе с Лианой Волковой отдыхают в Китае. На опубликованном видео пара запечатлена в бассейне, где они обнимаются и целуются в откровенных позах. Арсений Шульгин пребывает в полуобнаженном виде, а его избранница одета в черное бикини. Возлюбленная сына Валерии имеет модельную внешность, однако он ранее рассказывал, что полюбил ее не за красоту. Шульгин призвал подписчиков посетить страницу своей возлюбленной и посмотреть отснятые кадры.Мнения подписчиков об опубликованных кадрах разделились. Некоторые из них пришли в восторг от видео, отметив, что Шульгин и Волкова являются красивой парой, а также поздравляли девушку с Днем рождения. Однако большинство фолловеров упрекнули пару в показе интима. «Слишком горячо», - комментировали подписчики. Некоторые даже отметили абсолютное превосходство Анны Шеридан, которая ранее была возлюбленной Арсения Шульгина, над Лианой Волковой.