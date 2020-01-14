Разработана методика «бескровного» определения уровня глюкозы с помощью ЭКГ





Созданный английскими разработчиками алгоритм искусственного интеллекта, изучающего индивидуальные ритмы ЭКГ конкретного пациента и связывающего полученные данные с концентрацией в крови сахара, определяет опасное падение уровня глюкозы здоровых людей в более чем 80 % случаев. Как отметили авторы, для того чтобы был проведен анализ, программе требуется всего лишь несколько ударов сердца. Исследование можно проводить, даже когда человек спит, что особо значимо в случае с маленькими детьми.Тем не менее, технология требует доведения до клинического применения, а на это уйдут годы. Зато в итоге у сотен тысяч людей появится возможность более удобно и без необходимости прокалывания кожи оценивать состояние своего организма.