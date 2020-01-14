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Разработана методика «бескровного» определения уровня глюкозы с помощью ЭКГ

Научными сотрудниками Уорикского университета Великобритании разработан способ «бескровного» определения уровня глюкозы – для этого используется метод обследования под названием электрокардиография (ЭКГ). Благодаря отсутствию необходимости прокалывать кожу, что требуется при использовании традиционного прибора – глюкометра, новая методика, в которой применяется нейросеть, облегчит жизнь большому числу пациентов с диагнозом диабет, особенно если ими являются дети.
Разработана методика «бескровного» определения уровня глюкозы с помощью ЭКГ

Созданный английскими разработчиками алгоритм искусственного интеллекта, изучающего индивидуальные ритмы ЭКГ конкретного пациента и связывающего полученные данные с концентрацией в крови сахара, определяет опасное падение уровня глюкозы здоровых людей в более чем 80 % случаев. Как отметили авторы, для того чтобы был проведен анализ, программе требуется всего лишь несколько ударов сердца. Исследование можно проводить, даже когда человек спит, что особо значимо в случае с маленькими детьми.

Тем не менее, технология требует доведения до клинического применения, а на это уйдут годы. Зато в итоге у сотен тысяч людей появится возможность более удобно и без необходимости прокалывания кожи оценивать состояние своего организма.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:10

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