Maserati выпустит 100 машин в модификации Royale
Итальянский бренд Maserati намерен возобновить выпуск знаменитой серии Royale. В рамках линейки компания выпустит еще 100 моделей элитной модификации.
Производство премиальных машин было начато еще в 1986 году, однако за четыре года бренд произвел только чуть более 50 единиц. Хотя изначально в планах марки фешенебельных машин был выход 120 экземпляров. Ранее самым дорогим и роскошным автомобилем Maserati Royale был переоснащенный седан Quattroporte в третьем поколении. «Королевское» транспортное средство получило силовую установку с форсированным V8-двигателем 4.9 мощностью в 300 лошадиных сил. Несмотря на отсутствие в линейке моторов V8, на выбор производитель представит 3-литровый турбодизельный V6 на 275 лошадиных сил и пару бензиновых двигателей соответственно на 350 430 «лошадей».
В салоне владельца ждала кожаная отделка, минибар и раздельные кресла, оборудованные электроприводом. В тираже с кроссовером Levante и седанами Ghibli и Quattroporte интерьер выполнен из особого материала Pelletessuta из кожи наппа и вплетенными в нее шерстяными волокнами. Салон можно выбрать полностью коричневый, либо с вставками черного цвета. Кузов также можно будет выбрать в двух цветах, королевском голубом либо глубоком зеленоватом Verde Royale. Колесные диски в 21 дюйм также отличает необычный внешний вид.
Технологии внутри салона выполнены на высочайшем уровне и включают полный комплект опций управления автомобилем. Также кроме традиционных мультимедиа в автомобиле установлена аудиосистема Bowers & Wilkins и панорамная крыша. Центральный тоннель украшают таблички с напоминанием, что подобное транспортное средство является исключительным эксклюзивом, «одним из 100». Заказы на ограниченную партию пока компанией не принимаются.
Производство премиальных машин было начато еще в 1986 году, однако за четыре года бренд произвел только чуть более 50 единиц. Хотя изначально в планах марки фешенебельных машин был выход 120 экземпляров. Ранее самым дорогим и роскошным автомобилем Maserati Royale был переоснащенный седан Quattroporte в третьем поколении. «Королевское» транспортное средство получило силовую установку с форсированным V8-двигателем 4.9 мощностью в 300 лошадиных сил. Несмотря на отсутствие в линейке моторов V8, на выбор производитель представит 3-литровый турбодизельный V6 на 275 лошадиных сил и пару бензиновых двигателей соответственно на 350 430 «лошадей».
В салоне владельца ждала кожаная отделка, минибар и раздельные кресла, оборудованные электроприводом. В тираже с кроссовером Levante и седанами Ghibli и Quattroporte интерьер выполнен из особого материала Pelletessuta из кожи наппа и вплетенными в нее шерстяными волокнами. Салон можно выбрать полностью коричневый, либо с вставками черного цвета. Кузов также можно будет выбрать в двух цветах, королевском голубом либо глубоком зеленоватом Verde Royale. Колесные диски в 21 дюйм также отличает необычный внешний вид.
Технологии внутри салона выполнены на высочайшем уровне и включают полный комплект опций управления автомобилем. Также кроме традиционных мультимедиа в автомобиле установлена аудиосистема Bowers & Wilkins и панорамная крыша. Центральный тоннель украшают таблички с напоминанием, что подобное транспортное средство является исключительным эксклюзивом, «одним из 100». Заказы на ограниченную партию пока компанией не принимаются.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 02:07