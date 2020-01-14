Ученые считают, что йод ответственен за разрушения стратосферного озона





Йод принимает участие в каталитических реакциях, уничтожающих озон, также они производят новые частицы, изменяющие строение облаков. Ученым хорошо известно о влиянии йода в нижнем слое атмосферы, нет информации о том, какие последствия происходят от влияния его превышения в стратосфере.Теодор Кенинг установил, что в стратосфере 0,8% триллионных долей йода. Из-за высокого процента утеряно 7% озонового слоя.