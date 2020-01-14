"Пусть сбудутся самые невероятные желания": Эвелина Блёданс с сыном Семеном поздравила подписчиков со Старым Новым годом

Эвелина Блёданс показала ролик, на котором она присев рядом с сыном Семеном громко говорит: "С Новым годом" и желает всем любви, радости и подарков. Певица одета в ярко-красные брюки, коралловую блузку и коричневую кофту. Сын знаменитости надел клетчатый костюм, кепку с помпоном и розовую футболку. На заднем фоне видно наряженную елку и коробки с подарками. В комментарии к посту Эвелина Блёданс поздравила подписчиков со Старым Новым годом и пожелала, чтобы их самые невероятные желания начали сбываться.В конце публикации в Instagram артистка поинтересовалась у фанатов, что самое главное для них - счастье, любовь, здоровье, удача или деньги. Одни пользователи Сети выбрали здоровье и любовь. Другие предпочли бы удачу и счастье. Фанаты поблагодарили Эвелину Блёданс и Семена за поздравления. Видео уже просмотрели более 16 000 пользователей.