Игорь Николаев встретил Старый Новый год с родителями Юлии Проскуряковой





В честь семейной встречи Юлия Проскурякова приготовила праздничный стол, коронными блюдами на котором стали салаты «Елочная гирлянда», а также классический «Сельдь под шубой». Певица призналась, что лакомства самые любимые ее мужа. Кадры семейного застолья жена композитора опубликовала в разделе stories. Видно, что Игорь Николаев рад встрече с родителями свое супруги. Несмотря на то, что родственники проживают в другом городе, 59-летний артист и Юлия Проскурякова стараются их часто навещать.Несмотря на то, что супруг старше певицы на 22 года, она не ощущает эту разницу в возрасте. По словам Проскуряковой, именно с Николаевым ей удалось обрести истинное женское счастье. Ее сердце тает, когда она видит, как композитор трепетно относится к их дочери Веронике. Юлия Проскурякова призналась, что она постоянно чувствует любовь и заботу супруга, поэтому старается каждую свободную минуту проводить с ним вместе. Она видит, что 59-летний музыкант очень боится ее потерять и ценит такое отношение.Накануне Нового года фолловеры заподозрили 37-летнюю супругу композитора в беременности. Эти разговоры возникли после публикации фото с новогоднего огонька, на котором звездная чета вместе выступала. Юлия Проскурякова была на сцене в блестящем платье, которое добавило ей килограммов. Складывалось впечатление, что у нее округлился живот. Но певица опровергла эти слухи. Игорь Николаев и его жена уже неоднократно говорили о том, что второго ребенка они на данном этапе не планируют.