Юлия Михалкова опровергла подозрения в пластических операциях

По словам Юлии Михалковой, она стала выглядеть иначе не из-за пластических операций, а из-за умело подобранного макияжа. Увеличенные губы, за которые «травят» артистку в соцсетях, – это результат использования яркой помады, а «новый» нос – правильного контурирования с помощью косметики.На кадрах обнародованного в Instagram видео Юлия Михалкова сначала стоит к камере спиной, а затем резко поворачивается и начинает кричать, чем и заканчивается ролик. «Шок-видео 18+!» – так подписала актриса новую публикацию, отметив, что услугами пластических хирургов она не пользовалась, а читать в соцсети тысячи комментариев на эту тему ей уже надоело.