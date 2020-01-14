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В Apple хотят оснастить новый 5,4-дюймовый iPhone датчиком Face ID

В Сети ранее распространялись слухи о выпуске обновленного флагмана iPhone 8 с некоторыми изменениями. Известно, что Apple хотят оснастить наследника линейки 5,4-дюймовым экраном и датчиком Face ID.

Хотя сейчас распространяется множество сведений о том, что Apple разрабатывает обновленную версию iPhone 8, новый отчет от приближенных к компании инсайдеров приоткрыл несколько интересных деталей. Они говорят, что будущее устройство получит 5,4-дюймовый дисплей с технологией Face ID, которая в прошлом считалась эксклюзивной для линеек высокого класса. Кроме того, официальный анонс намечается на вторую половину 2020 года, когда также представят первые рендеры продукта.

Кроме прочего, несмотря на увеличенную диагональ экрана, размер смартфона останется идентичным своему предшественнику. Подобная ситуация наблюдается и с процессором флагмана, который будет все тем же A13 Bionic. А вот основная камера с новой функцией True Depth увеличится в размерах, приближаясь по габаритам к аналогичным объективам у iPhone XS и iPhone 11. Более традиционное обновление серии ожидается уже весной с выходом iPhone SE 2 или iPhone 9 со сканером отпечатков пальцев Touch ID.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:16

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