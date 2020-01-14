"Я очень теплолюбива": Вера Брежнева уверена, что в ней есть солнечная батарейка

Несколько дней назад Вера Брежнева улетела в Италию. Сегодня певица опубликовала фотографию, сделанную на одном из пляжей. На кадре знаменитость запечатлена в черной кофте и солнцезащитных очках. Ее образ дополнила прическа в виде пучка на затылке и серьги с небольшими камнями. Певица держит в одной руке смартфон, а другой указывает на море и улыбается. В комментарии исполнительница сообщила, что солнце всегда заряжает, радует, даёт силы и согревает ее. Также Вера Брежнева от него не устает, поскольку очень сложно переносит холод.Певица уверена, что в ней есть солнечная батарейка. Летом Вере Брежневой практически не бывает жарко, поскольку она очень теплолюбива, причем во всех отношениях. Подписчики пожелали исполнительнице хорошо отдохнуть и зарядиться положительной энергией. Фанаты написали множество комплиментов и оставили более 47 000 лайков.